Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da 3 isim takımla çalıştı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 21:19

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da 3 isim takımla çalıştı

AA
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da 3 isim takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, takımla birlikte çalıştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası Alexis Sanchez imzaya...
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Bu harika bir fırsat..."
Son dakika haberi: Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan evler var...
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın için bu seviyelere dikkat!
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da 3 isim takımla çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA