Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Berke Özer antrenmana çıkamadı!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 19:06 Son Güncelleme: 19.11.2021 19:12

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Berke Özer antrenmana çıkamadı!

AA
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de Berke Özer antrenmana çıkamadı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde kaleci Berke Özer gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde üç grup halinde pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

BERKE ÖZER ANTRENMANDA YER ALMADI!

Kaleci Berke Özer gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almazken, Enner Valencia ve Altay Bayındır günü tedavi ile geçirdi. Luiz Gustavo da bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe'nin bir diğer kalecisi Altay Bayındır'ın ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

Yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki, idmanın bir bölümünü takip etti. Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Berke Özer antrenmana çıkamadı!
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