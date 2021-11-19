Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’de Berke Özer antrenmana çıkamadı!

BERKE ÖZER ANTRENMANDA YER ALMADI!

Kaleci Berke Özer gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almazken, Enner Valencia ve Altay Bayındır günü tedavi ile geçirdi. Luiz Gustavo da bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe'nin bir diğer kalecisi Altay Bayındır'ın ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor.