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Giriş Tarihi: 20.11.2021 18:18

Galatasaray'dan Merkezefendi Belediyesi'ne 16 sayı fark!

AA
Galatasaray’dan Merkezefendi Belediyesi’ne 16 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-73 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-73 yendi.

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: 73 - GALATASARAY NEF: 89

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Lomazs 2, Smith 24, Upson 7, Thomas Akyazılı 6, Sestina 13, Emircan Koşut 2, Lucas 7, Hakan Yapar 6, Serkan Menteşe 3, Altan Erol 3

Galatasaray Nef: Trimble 6, Purcell 23, Bost 11, Ege Arar 7, Blackshear 11, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 4, Okben Ulubay 2, Sadık Emir Kabaca 9, Rıdvan Öncel 6, Kravish 10

1. Periyot: 15-17

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-65

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Galatasaray'dan Merkezefendi Belediyesi'ne 16 sayı fark!
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