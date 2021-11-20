Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...

Serie A'da sezonun 12. haftasında Fiorentina'yı ağırlayan Milan, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fiorentina, puanını 21 yaptı ve 6. sıraya yükseldi. Zirve yarışında yer alan Milan ise 32 puanda kaldı.
Fiorentina'nın 3. golünden sonra toparlanmaya çalışan Milan'da Zlatan Ibrahimovic, geri dönüş fitilini ateşlese de takımına puanı getiremedi.
Öte yandan İsveçli golcü, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 6 maça çıktı ve 5 gol attı.
Fiorentina maçının ikinci yarısında 62 ve 67'inci dakikalarda 2 gol birden atan Zlatan, İtalya Serie A'da tarihe geçmeyi başardı.
Opta'nın verilerine göre, Zlatan Ibrahimovic, 40 yıl 48 günle Serie A'da gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu oldu. Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcu ise 41 yaşında golünü atan Costacurta olarak tarihe geçti.