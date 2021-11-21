21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları, televizyon dizilerini takip eden milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Dün akşam televizyonda yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranlarını merak edenler, 21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Yeni bir diziye başlamak isteyenler, dizinin devam edip etmeyeceğini anlamak için dizinin izlenme oranı hakkında fikir sahibi oluyor. Kardeşlerim, Gönül Dağı, O Ses Türkiye gibi dizi ve filmlerden birinci olan yapım bu kapsamda araştırılıyor. Dünkü reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte dünün reyting birincisi olan dizi ve yapım!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.