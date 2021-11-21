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Giriş Tarihi: 21.11.2021 08:49

21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reyting sıralamasında kim birinci? Dünün reyting birincisi olan dizi

21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reyting sıralamasında kim birinci? Dünün reyting birincisi olan dizi

Hafta sonunu evinde geçiren ve televizyon dizilerini takip eden diziseverler, dünkü reytinglerde kimin birinci olduğunu merak ediyor. Kardeşlerim, Gönül Dağı, El Kızı gibi diziler ve O Ses Türkiye, Şarkılar Bizi Söyler gibi programların yer aldığı yayın akışındaki birinci yapım, 21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla ele alınıyor. Dünkü reyting sıralamasında kim birinci oldu? Total, AB,20+ABC1 sıralamalarında ilk 10 dizinin sıralaması bu kapsamda araştırılıyor. İşte dünün reyting birincisi olan dizi ve yapım!

21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları, televizyon dizilerini takip eden milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Dün akşam televizyonda yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranlarını merak edenler, 21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Yeni bir diziye başlamak isteyenler, dizinin devam edip etmeyeceğini anlamak için dizinin izlenme oranı hakkında fikir sahibi oluyor. Kardeşlerim, Gönül Dağı, O Ses Türkiye gibi dizi ve filmlerden birinci olan yapım bu kapsamda araştırılıyor. Dünkü reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte dünün reyting birincisi olan dizi ve yapım!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim yer aldı.

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21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reyting sıralamasında kim birinci? Dünün reyting birincisi olan dizi
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