Son Dakika Altın Fiyatları: 22 Kasım 2021 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın alış-satış fiyatı

ALTIN FİYATLARI 22 Kasım Pazartesi sabah saatlerinden itibaren piyasalara ilişkin araştırmaların merkezinde yer alıyor. Pek çok vatandaş ve yatırımcı, 2021 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuyla bugün altının güne ve haftaya nasıl bir seyirde başladığını inceliyor. Bu kapsamda, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram canlı altın alış-satış fiyatı anlık olarak takip ediliyor. İşte son dakika gelişmelerle Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda son durum.
22 Kasım Pazartesi sabahı saat 06:00 itibariyle güncel rakamlar aşağıdaki gibidir. Canlı takip ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI – 22 KASIM 2021 PAZARTESİ
ALIŞ: 1.057,00
SATIŞ: 1.087,00
GRAM ALTIN FİYATLARI – 22 KASIM 2021 PAZARTESİ
ALIŞ: 664,13
SATIŞ: 664,24
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 597,76
SATIŞ: 620,88
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 4.406,00
SATIŞ: 4.470,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 4.386,00
SATIŞ: 4.452,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 4.230,93
SATIŞ: 4.313,66
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.114,00
SATIŞ: 2.173,00
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