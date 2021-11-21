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Giriş Tarihi: 22.11.2021 06:18

Son Dakika Altın Fiyatları: 22 Kasım 2021 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın alış-satış fiyatı

Son Dakika Altın Fiyatları: 22 Kasım 2021 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın alış-satış fiyatı

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Haftanın ilk iş gününde piyasaları takip eden pek çok vatandaş altının gram fiyatı hakkında araştırma yapıyor. Dolar/TL kurundaki yükselişe paralel olarak harekete geçen çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuyla gündeme geliyor. Piyasaların kapalı olduğu Cumartesi ve Pazar gününde işlem yapamayan vatandaşlar, bugün alım-satım işlemleri için Kapalıçarşı’da ve kuyumcularda canlı altın alış-satış fiyatı hakkında araştırma yapıyor. 22 Kasım 2021 anlık gram, çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı.

ALTIN FİYATLARI 22 Kasım Pazartesi sabah saatlerinden itibaren piyasalara ilişkin araştırmaların merkezinde yer alıyor. Pek çok vatandaş ve yatırımcı, 2021 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuyla bugün altının güne ve haftaya nasıl bir seyirde başladığını inceliyor. Bu kapsamda, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram canlı altın alış-satış fiyatı anlık olarak takip ediliyor. İşte son dakika gelişmelerle Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda son durum.

22 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI

22 Kasım Pazartesi sabahı saat 06:00 itibariyle güncel rakamlar aşağıdaki gibidir. Canlı takip ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI – 22 KASIM 2021 PAZARTESİ

ALIŞ: 1.057,00

SATIŞ: 1.087,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATLARI – 22 KASIM 2021 PAZARTESİ

ALIŞ: 664,13

SATIŞ: 664,24

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 597,76

SATIŞ: 620,88

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.406,00

SATIŞ: 4.470,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.386,00

SATIŞ: 4.452,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.230,93

SATIŞ: 4.313,66

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.114,00

SATIŞ: 2.173,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika Altın Fiyatları: 22 Kasım 2021 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın alış-satış fiyatı
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