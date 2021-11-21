Süper Lig’de ’Haliç Derbisi’ Kasımpaşa’nın konuğu Karagümrük

SÜPER LİG'DE KASIMPAŞA ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa ile Karagümrük, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde aynı anda sadece 4 sezon yer alabildi. Bu süreçte 8 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 4'ünü lacivert-beyazlılar, 1'ini kırmızı-siyahlılar kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın attığı 15 gole karşılık Karagümrük 12 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında Süper Lig'deki rekabette sadece 1 maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken diğer karşılaşmaların tamamında karşılıklı gol veya goller atıldı.

İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Brecka, Sakıb, Tarkan, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Varga, Umut.

Karagümrük: Viviano, Luckassen, Hedenstad, Zukanovic, Caner, Biglia, Bertolacci, Erhun, Karamoh, Emre Mor, Pesic.

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KASIMPAŞA 0-1 KARAGÜMRÜK

1' Brecka (Kendi kalesine)