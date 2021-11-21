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Giriş Tarihi: 21.11.2021 13:22 Son Güncelleme: 21.11.2021 13:36

Süper Lig'de 'Haliç Derbisi' Kasımpaşa'nın konuğu Karagümrük

Süper Lig’de ’Haliç Derbisi’ Kasımpaşa’nın konuğu Karagümrük

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Geride kalan 12 haftada Karagümrük 19 puan topladı ve üst sıraları zorluyor. Kasımpaşa ise beklentilerin altında kalarak 9 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Zorlu maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşıyor. İstanbul'da Haliç'in iki yakasında bulunan Kasımpaşa ve Karagümrük semtlerinin karşı karşıya geldiği derbi, lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa, 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Toplamda 9 puan alabilen lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi. Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 19 puanla 8. sırada yer buldu.

SÜPER LİG'DE KASIMPAŞA ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa ile Karagümrük, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde aynı anda sadece 4 sezon yer alabildi. Bu süreçte 8 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 4'ünü lacivert-beyazlılar, 1'ini kırmızı-siyahlılar kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın attığı 15 gole karşılık Karagümrük 12 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında Süper Lig'deki rekabette sadece 1 maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken diğer karşılaşmaların tamamında karşılıklı gol veya goller atıldı.

İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Brecka, Sakıb, Tarkan, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Varga, Umut.

Karagümrük: Viviano, Luckassen, Hedenstad, Zukanovic, Caner, Biglia, Bertolacci, Erhun, Karamoh, Emre Mor, Pesic.

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KASIMPAŞA 0-1 KARAGÜMRÜK

1' Brecka (Kendi kalesine)

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Süper Lig'de 'Haliç Derbisi' Kasımpaşa'nın konuğu Karagümrük
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