Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Engelli öğretmen tercih başvuru ekranı ve tercih kılavuzu 2021! MEB 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 08:03

Engelli öğretmen tercih başvuru ekranı ve tercih kılavuzu 2021! MEB 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Engelli öğretmen tercih başvuru ekranı ve tercih kılavuzu 2021! MEB 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Engelli öğretmen atamaları için son aşamaya gelindi. Geçtiğimiz hafta ön başvurularını tamamlayan engelli öğretmen adayları için tercih başvuruları bugün başladı. 2021 Engelli öğretmen tercih başvuru ekranı ve tercih kılavuzu yayınlandı. Bunun üzerine, E-KPSS puanı bulunan adaylar, MEB 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2021 engelli öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı ve tercih başvuru ekranı!

2021 engelli öğretmen ataması branş dağılımı ve atama kontenjanları belli oldu. 2021 tercih kılavuzu MEB tarafından yayınlanırken, 750 engelli öğretmen ataması için hangi branştan kaç kişi alınacağı da belli oldu. 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurularını gerçekleştiren adaylar, MEB 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır sorusuyla araştırma yapıyor. İşte Engelli öğretmen tercih başvuru ekranı ve tercih kılavuzu 2021!

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Bugün başlayan tercih başvurusu süreci 26 Kasım Cuma saat 23:59'da son bulacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Engelli öğretmen adayları tercih işlemlerini "personel.meb.gov.tr" adresinde üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Atama işlemleri 3 Aralık'ta tamamlanacak. Bu tarihte sonuçlar Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

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Engelli öğretmen tercih başvuru ekranı ve tercih kılavuzu 2021! MEB 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?
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