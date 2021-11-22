ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Engelli öğretmen adayları tercih işlemlerini "personel.meb.gov.tr" adresinde üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir

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