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Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:22 Son Güncelleme: 22.11.2021 16:22

İngiltere'de Southgate'in sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı

AA
İngiltere’de Southgate’in sözleşmesi 2024’e kadar uzatıldı

EURO 2020'de final oynayan ve kupayı İtalya'ya kaptıran İngiltere, Gareth Southgate ile yola devam kararı aldı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gareth Southgate ve yardımcı antrenör Steve Holland'ın her ikisinin de Aralık 2024'e kadar sürecek yeni sözleşmeler imzaladığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

İngiltere'nin futbol federasyonu olan Futbol Birliği (FA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gareth Southgate ve yardımcı antrenör Steve Holland'ın her ikisinin de Aralık 2024'e kadar sürecek yeni sözleşmeler imzaladığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu ayın sonunda İngiltere'nin başında beş yılını dolduracak olan Southgate, İngiltere'yi bu yıl düzenlenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale, 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finaline ve UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülüğe taşımıştı.

Yapılan açıklamada Southgate, "Steve ve benim kendi rollerimizde kalış süremizi uzatabildiğimiz için çok mutluyum. Bu takıma liderlik etmek inanılmaz bir ayrıcalık olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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İngiltere'de Southgate'in sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı
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