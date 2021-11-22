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Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:45 Son Güncelleme: 22.11.2021 07:45

Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar

Kardeşlerim dizisinin Kadir’i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar

Cumartesi dizileri arasında reyting rekorları kıran Kardeşlerim’de Kadir karakterinin kaza geçirmesi izleyiciyi şoka uğrattı. Bunun üzerine beğeniyle izlenen oyuncu Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılıp ayrılmadığı konusu araştırılmaya başlandı. Genç oyuncuyla ilgili dizinin yayın gününde "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt arıyor. Fragmanda oyuncunun öldüğü görülürken bu kapsamda izleyiciler konuyla alakalı detayları gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünü henüz izlemeyenler Kardeşlerim Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı sorularıyla araştırma yapıyor. İşte merak edilen o detaylar…

Başladığı günden bu güne yüreklere dokunan senaryosu ile izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisi bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken Kadir karakterinin dizide kaza geçiriyor olması gündeme bomba gibi düştü. Halit Özgür Sarı'nın hayat verdiği karakter kısa sürede sevilmişti. Hal böyleyken yayınlanan fragmanla "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde tüm sorular yanıt bulacak. Peki, Kardeşlerim Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?

KADİR DİZİDEN AYRILDI MI? ŞOK FRAGMAN!

Önceki gün yayınlanan Kardeşlerim 28. Bölümün ardından 29. Yeni bölümün fragmanı yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi.

KARDEŞLERİM'İN KADİR'İ DİZİYE VEDA MI ETTİ?

Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli oldu. Kardeşlerim'in Kadir'i diziye veda etti.



KARDEŞLERİM 28. BÖLÜMDE NE OLDU?

"Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

HALİT ÖZGÜR SARI (KADİR) KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, 29.bölümde diziden ölerek ayrıldı. Böylece Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından olan Halit Özgür Sarı diziden çıkmış oldu. Bu ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar
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Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar
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