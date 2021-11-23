Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 23 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 23.11.2021 07:09 Son Güncelleme: 23.11.2021 07:09

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 23 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 23 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son aylarda anlık hareketliliği devam ederken bir miktar düşüş dikkatlerden kaçmadı. Kar amaçlı alınıp satılan 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi merak ediliyor. Öte yandan düğünlerin gözdesi gram ve çeyrek altın fiyatı canlı rakamları ile sorgulanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 23 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika… Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Hem yatırımcısı hem alıcısı altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt ararken gözleri Kapalıçarşı'daki son duruma çeviriyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 23 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 664,27

SATIŞ: 664,40

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.053,00

SATIŞ: 1.092,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.390,00

SATIŞ: 4.489,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.353,00

SATIŞ: 4.419,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 595,65

SATIŞ: 618,68

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 23 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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