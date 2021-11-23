Asgari ücret zammı 2022 kararı için gözler o toplantıda! Asgari ücret zammı ile brüt ve net maaş ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?

Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira.