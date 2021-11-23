Müge Anlı’daki Safiye Çallı olayı nedir? Müge Anlı Safiye Çallı’yı dolandıran türkücü sevgili hakkında duyduklarına inanamadı!

Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan Safiye Çallı, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Türkücü Cüneyt tarafından dolandırıldığını, kendisine vekalet verdiğini ve iki evi ile yüklü miktarda parasını zimmetine geçirdiğini aktardı. Çallı'nın başvurusu üzerine canlı yayına bağlanan pek çok kişi Türkücü Cüneyt isimli şahsın pek çok kadını dolandırdığını aktardı. Türkücünün eski eşi de canlı yayına bağlanarak şahsın dolandırıcı olduğunu yeni öğrendiğini söyledi. Safiye Çallı olayı hakkında son gelişmeler Müge Anlı'yı ve seyircileri şoka uğrattı. İşte Türkücü sevgili olayı hakkında son durum.

MÜGE ANLI'DAKİ SAFİYE ÇALLI OLAYI NEDİR?

Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasını türkücü olduğunu iddia ettiği sevgilisine kaptıran Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi. 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra 2'nci evlilik hayali de kötü biten Safiye Çallı, programda gözyaşlarına boğuldu. Kendinden 15 yaş büyük sevgilisinden aldığı paralarla araba ve arsa alıp onu terk eden türkücünün Cüneyt Demiral olduğu iddia edildi.

İnternetten tanıştığı türkücü tarafından dolandırılan Safiye Çallı, gözyaşları içerisinde Müge Anlı ve ekibine başvurdu. 25 yıllık evliliğinden bir oğlu olan Safiye Çallı, 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasını kaptırdı. Canlı yayına bağlananlar ise bu şahsın pek çok kişiyi aynı şekilde dolandırdığını kaydetti.