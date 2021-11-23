Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? En güzel, anlamlı erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri!

Öğretmenler Günü hediyeleri yaklaşan 24 Kasım sebebiyle merak ediliyor. En yakın öğretmen arkadaşa, eşe ve yakın akrabaya alınabilecek öğretmenler günü hediyesi internet üzerinden araştırılıyor. Erkek ve kadın öğretmen için hediye önerileri ise farklıdır. Peki Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri
ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Öğretmenlere özel mesajlı kahveler
Klasik öğretmen sözleri kupa bardak
Öğretmene özel hediye sepeti
Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu
En güzel kravat
Şık kol saati
Öğretmene özel prestijli hediye seti
En başarılı öğretmen ödül hediye seti
KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular
"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm
Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık
"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere
Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta
İstiridye içinde gerçek inci kolye
En güzel çiçeklerden bir buket
Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım 2021 tarihinde kutlanacak. Öğretmenler günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.