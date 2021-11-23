Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? En güzel, anlamlı erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE TARİHİ ÖNEMİ NE?

Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım 2021 tarihinde kutlanacak. Öğretmenler günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.