Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? En güzel, anlamlı erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri!
Giriş Tarihi: 23.11.2021 07:58 Son Güncelleme: 23.11.2021 07:59

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? En güzel, anlamlı erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri!

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? En güzel, anlamlı erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri!

Yeni nesilleri eğiten öğretmenler için Öğretmenler Günü hediyesi araştırması başladı. Her yıl kasım ayında kutlanan bugünde erkek ve kadın öğretmen için hediye önerileri merak edilir. Öğrenciler öğretmenlerine alacağı hediyeleri hem internet sitelerinde hem de mağazalarda yoğun bir şekilde bakınıyor. Peki Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri

Öğretmenler Günü hediyeleri yaklaşan 24 Kasım sebebiyle merak ediliyor. En yakın öğretmen arkadaşa, eşe ve yakın akrabaya alınabilecek öğretmenler günü hediyesi internet üzerinden araştırılıyor. Erkek ve kadın öğretmen için hediye önerileri ise farklıdır. Peki Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

En güzel kravat

Şık kol saati

Öğretmene özel prestijli hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm

Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere

Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

İstiridye içinde gerçek inci kolye

En güzel çiçeklerden bir buket

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE TARİHİ ÖNEMİ NE?

Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım 2021 tarihinde kutlanacak. Öğretmenler günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

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Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? En güzel, anlamlı erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri/ fikirleri!
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