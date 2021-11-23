Öğretmenler Günü mesajı ve sözleri! 24 Kasım 2021 En Güzel, Resimli Öğretmenler Günü ile ilgili mesajları ve sözleri

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Öğretmenler Günü mesajı 24 Kasım'a sayılı saatler kala en çok araştırılan başlıklardan birisi oldu. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı sözler şöyle;
Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)
Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.
Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu ayırt etmem için rehberlik eden, bana nasıl yazılacağını ve okunacağını öğreten, bir uçurtma olarak hayal kurmamı ve uçmamı sağlayan; arkadaşım, akıl hocam, ilham kaynağım ve ışığım… Her şey için teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Sizin gibi harika bir öğretmenle hayatım boyunca başarılı bir yolculuğum olacağından emindim ama bu kadarını ben bile beklemiyordum. Başarı yolunda filizlenecek tohumları ekmemde bana yol gösterdiğiniz için minnettarlığımı ifade edecek hiçbir sözcük bulamıyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun