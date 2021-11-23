TFF'de Burak Elmas ile Nihat Özdemir zirvesi! "TFF ile Galatasaray arasında bazı sıkıntılar tespit ettik"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Türk futbolunun ve Spor Toto Süper Lig'in marka değerinin artmasını istiyoruz. Burada eski sistemden beslenen aktörler var. Tespit ettiğimiz kişiler hakkında konuştuk. Bunlara izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmemiz gerek. Takımların sadece sahadaki doğru hareketleriyle maçı kazanabildiği bir sisteme geçiş konusunda hızla ilerlememiz lazım. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Dosyalarımızı da sunduk. Her kulübe eşit adalet, takdir hakları ve cezalar ana prensip. Sayın Başkan Nihat Özdemir de bizimle hemfikir. Onların da işleri kolay değil. Bunun olmasını istemeyen bir kesim var. Biz bunlarla mücadelemize devam edeceğiz. Sayın başkana da bu konuda destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.