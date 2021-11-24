Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2022 zammı görüşmeleri için flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:45 Son Güncelleme: 24.11.2021 07:45

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2022 zammı görüşmeleri için flaş açıklama!

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2022 zammı görüşmeleri için flaş açıklama!

Asgari ücret zammı ve zam oranı için geri sayım başladı. 2022 yılına ilişkin zam görüşmeleri ile ilgili geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den beklenen açıklama geldi. Bakan Bilgin görüşmelerin ilkinin 1 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini bildirirken kararın bir hafta içerisinde alınması taraftarı olduğunu bildirdi. Bu noktada milyonlarca çalışan “Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL artacak ve zam oranı ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yıl kararın erkenden alınması beklentiler arasında yer alırken Bakanlık da bu beklentileri doğrular nitelikte bir açıklamada bulundu ve Aralık’ın ilk haftasını işaret etti. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriyle milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülke gündeminde yer alan konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den de açıklama gelmişti. Bakan Bilgin görüşmelerin 1 Aralık tarihinde başlayacağını bildirirken öte yandan kararın bu yıl erkenden verilmesi taraftarı olduğunu vurguladı. Hal böyleyken ise milyonlar "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. İşte 2022 asgari ücret maaş zammına yönelik son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET 2022'Yİ ERKEN BELİRLEME EĞİLİMİNDEYİZ

Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş 2022 asgari ücret açıklaması: Destek doğrudan işçiye verilecek



'ASGARİ ÜCRET ANKETİNİN SONUÇLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞİR'

Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEREDEN KARŞILANACAK?

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.

"ASGARİ ÜCRET 2022 İLE ANKETİ ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZLA PAYLAŞACAĞIM"

Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.



'GÖRÜŞMELERİ İLK HAFTADA BİTİRME KARARINDAYIM'

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 2022'DE İLK GÖRÜŞME 1 ARALIK'TA YAPILACAK"

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, bir soru üzerine, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GELİR VERGİSİ AYARI OLACAK MI?

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.

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Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2022 zammı görüşmeleri için flaş açıklama!
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