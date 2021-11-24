Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Ajax maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 24.11.2021 21:40

Beşiktaş Ajax maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz yayın kanalı izle

Beşiktaş Ajax maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz yayın kanalı izle

Exxen canlı yayın izle... Beşiktaş, Devler Ligi maçında Ajax ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetiminde Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan kara kartal, evinde 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise "Beşiktaş Ajax maçı şifresiz ücretsiz canlı izle ekranı ve skor takibi" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Exxen Tv ile Beşiktaş Ajax maçı canlı izle ekranı ve detaylar...

Beşiktaş Ajax maçı canlı izle ekranı araştırmaları maçın başlamasıyla beraber hız kazandı. Sergen Yalçın'ın yönetimindeki siyah beyazlı ekip önceki maçında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşması için ise nefesler tutuldu. Öte yandan müsabakayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyenler Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Beşiktaş Ajax maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme linki ve canlı skor takibi...

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifreli mi?

EXXEN CANLI İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL İZLENİR?

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı! Sağanak ve kar geliyor
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Son dakika: Süper Lig'de Talisca bombası! Beklenen haber geldi
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
Son dakika: BAE Veliaht Prensi Zayed Türkiye'de! İki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı... 10 milyar dolarlık yatırım
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Ajax maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz yayın kanalı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA