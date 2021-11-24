Beşiktaş Ajax maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı canlı şifresiz yayın kanalı izle

Beşiktaş Ajax maçı canlı izle ekranı araştırmaları maçın başlamasıyla beraber hız kazandı. Sergen Yalçın'ın yönetimindeki siyah beyazlı ekip önceki maçında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşması için ise nefesler tutuldu. Öte yandan müsabakayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyenler Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Beşiktaş Ajax maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme linki ve canlı skor takibi...
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr