Galatasaray’da rota Marsilya’ya çevrildi

MARSİLYA GALİBİYETİ, GRUPTAN ÇIKMA BİLETİ DEMEK

Sarı kırmızılılar, Marsilya'yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray, Lazio'nun olası Lokomotiv Moskova mağlubiyetinde Marsilya maçından beraberlikle ayrılması halinde de yine son maçlar öncesi liderliği garantileyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, içeride Marsilya, deplasmanda ise Lazio ile oynayacağı maçlardan birer puan çıkartması halinde de diğer maçlara bakmaksızın yine lider olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak.





DERBİ YARALARINI SARMA FIRSATI

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray'da camia, Marsilya galibiyetine kilitlendi. Derbinin bir travmaya dönüşmemesi için yoğun çaba harcayan teknik heyet ve oyuncular, hem Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek için hem de Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarını sarmak için Marsilya maçına tam konsantre şekilde hazırlanıyor.