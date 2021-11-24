Galatasaraylı Babel’den transfer itirafı! Oynamak istediği ligi açıkladı

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş forması giyen, 2019'dan beri ise Galatasaray'ın başarısı ise ter döken Ryan Babel, yeni rap albümünü tanıtırken, kariyerine dair değerlendirmelerde de bulundu. Sarı-kırmızılı takım ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, ayrılabileceğini ifade etti.
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Beşiktaş-Ajax mücadelesini yorumlayan Babel, "Beşiktaş tribünleri dolu olur. Futbolcular da bu desteğin karşılığını vermek istiyorlar ancak Ajax futbol oynayarak bu baskıyı kırabilir. Bu akşam Ajax'ı destekleyeceğim" dedi.
İngiliz kulübe büyük beklentilerle transfer olduğunu belirten Babel, "Avrupa'nın sayılı yeteneklerinden biriydim ancak potansiyelime ulaşamadım.
O günlere dönüp baktığımda daha doğru destek olan birileri olsaydı daha iyi olabilirdim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldız, kariyer planlarını da anlattı.
Ayrılığa yeşil ışık yakan Babel, şöyle konuştu: "Ben açık fikirli biriyim. MLS belki ilgileneceğim bir lig olabilir. Avrupa'da hala oynayabilecek bir takım olursa bunu kesinlikle düşünürüm."