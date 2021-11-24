Galatasaraylı Babel’den transfer itirafı! Oynamak istediği ligi açıkladı

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş forması giyen, 2019'dan beri ise Galatasaray'ın başarısı ise ter döken Ryan Babel, yeni rap albümünü tanıtırken, kariyerine dair değerlendirmelerde de bulundu. Sarı-kırmızılı takım ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, ayrılabileceğini ifade etti.