Dünya Kupası yolunda ilk rakibimiz Belarus

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Belarus ile karşılaşacak. 19.30'da başlayacak maçı NTV naklen yayınlayacak. B Grubu'nda Belarus'un yanı sıra, Büyük Britanya ve Yunanistan ile yer alan Milliler, pazar günü ise Büyük Britanya'yı konuk edecek. Formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek ve puanları da taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üçe girerseA Grubu'nu ilk üçte bitiren ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılacak.