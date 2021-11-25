Koronavirüs vaka sayısı son dakika: 24 Kasım 2021 Türkiye’de bugün corona virüs vaka sayısı kaç oldu, Günlük korona tablosu son durum ne?

208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 353 kişi ise iyileşti.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,79 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,37 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 602 bin 103'e yükseldi.