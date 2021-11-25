Olympiakos mağlubiyeti sonrası Vitor Pereira'dan çarpıcı açıklama! "Her şey benim sorumluluğum, bitti"

"Bu maçı Tisserand ile açıklamak nasıl mümkün olabilir? Sizce Tisserand son maçlarda gösterdiği performanslarla bunu hak ediyor mu? Niye Tisserand için konuşmak istiyorsunuz? Futbol bu değil. Onun üzerinden açıklarsanız, oyuncuya saygısızlık edersiniz. Yediğimiz gol, her şey benim sorumluluğum. Bu kadar. Bitti."