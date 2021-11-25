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Giriş Tarihi: 26.11.2021 01:48 Son Güncelleme: 26.11.2021 01:51

Olympiakos mağlubiyeti sonrası Vitor Pereira'dan çarpıcı açıklama! "Her şey benim sorumluluğum, bitti"

Olympiakos mağlubiyeti sonrası Vitor Pereira’dan çarpıcı açıklama! Her şey benim sorumluluğum, bitti

Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, 89'da yediği golle deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşma sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira

Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, 89'da yediği golle deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira: "UEFA Konferans Ligi'nde elimizden geleni yapacağız."

"Maç boyunca rakibimizle eşit seviyede mücadele ettik. Bence iyi oynadık. Son lig maçı bizim için zordu, elimizde daha fazla çözümle gelebilseydik daha iyi olabilirdi."

"Valencia, Mesut Özil, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi. Son maçımız bizim için zorluydu."

"Olympiakos, turnuvalarda yarışmaya alışkın bir takım. Son saniyede yediğimiz gol, tecrübeyle ilgili dediğim konuyu tercüme eden bir durum."

"Bu maçı Tisserand ile açıklamak nasıl mümkün olabilir? Sizce Tisserand son maçlarda gösterdiği performanslarla bunu hak ediyor mu? Niye Tisserand için konuşmak istiyorsunuz? Futbol bu değil. Onun üzerinden açıklarsanız, oyuncuya saygısızlık edersiniz. Yediğimiz gol, her şey benim sorumluluğum. Bu kadar. Bitti."

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Olympiakos mağlubiyeti sonrası Vitor Pereira'dan çarpıcı açıklama! "Her şey benim sorumluluğum, bitti"
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