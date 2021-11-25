Şok açıklama: Sözleşme geçersiz!

Zamalek Başkanı Mansour: “Yönetici imzası olmadığı için Mostafa Mohamed’in sözleşmesi geçersizdir. Değeri de 20 milyon Euro’dur”
Bir yıllık cezanın ardından göreve dönen Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Mostafa Mohamed'in sözleşmesi hakkında şok bir açıklama yaptı. Dün basın toplantısı düzenleyen Mansour, "Mostafa'nın 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. FIFA, G.Saray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetici ile temsilci arasında fark var. Bu nedenlesözleşme geçersizdir.Mohamed'in değeri 20milyon Euro'dur" dedi. Şubat 2021'de yapılan kontrata göre sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Mısırlı golcünün bonservisini almak isterse aralık ayına kadar Zamalek kulübüne 4 milyon dolar ödemek zorunda.