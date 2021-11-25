Son dakika: Beşiktaş-Ajax maçının ardından taraftardan Sergen Yalçın'a mesaj: "Takımı ayağa kaldır!"

Kanadalı oyuncu birçok fırsatı harcarken, son topları iyi değerlendiremedi. Duran top organizasyonuyla 2. kez sahne alan Haller'le öne geçen Ajax maçı bu golle bitirdi.



TARİHE GEÇTİ

Sebastien Haller, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 9 gole ulaşarak rekor kırdı. Fildişi Sahilli oyuncu, Sporting'e karşı 4, Beşiktaş'a 3 (2 maçta), Borussia Dortmund'a ise 2 gol kaydetti. Bu alandaki rekor daha önce ilk 5 maçında 8 gol kaydeden Erling Haaland'a aitti. Sebastien Haller, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk beş maçının her birinde gol atan ilk Ajax oyuncusu oldu.



PUANSIZ TEK TAKIM

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kaybeden Beşiktaş, grup aşamasında puan alamayan tek takım konumunda bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, Avrupa'daki son 18 karşılaşmada ise 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçların ikisini beraberlikle tamamlayan Kartal, 14 kez rakiplerine mağlup oldu.



KAYIP 189 MİLYON TL

Grup aşamasında son sıraya demirleyen Beşiktaş, 14 milyon Euro'luk (Yaklaşık 189 milyon TL) bir gelirden oldu. Süper Lig'de de yarışın uzağına düşen Kartal'ı, mali açıdan da oldukça zorlu bir dönem bekliyor.