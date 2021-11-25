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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Tükenmişlik sendromu!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Tükenmişlik sendromu!

Vodafone Park’taki maça iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, Ghezzal’ın penaltısıyla öne geçti. Ancak Larin net fırsatları harcayınca farkı açamadı. Cezayı ise ikinci yarıda oyuna giren Haller kesti

Beşiktaş, iki kulvarda sahaya çıktığı son 5 maçı kaybederek serbest düşüşünü sürdürdü
Son 1.5 ay içerisinde üst üste gelen kötü sonuçlarla ağır yara alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde prestijini kurtarmak için çıktığı mücadeleye iyi başladı. Ghezzal, N'Koudou kanatlarını iyi işleten Beşiktaş, Pjanic'in de etkinliğiyle hücumda varlık göstermeyi başardı. İki taraf da net pozisyonlara girerken Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçen temsilcimizdi. İlk devre bitmeden Larin ile yakalanan net pozisyonda Onana geçit vermedi, farkı artırma fırsatı tepildi. İkinci yarıya Ajax daha fazla hücumu düşünerek başladı. Golcü oyuncusu Haller'in girişi etkinliklerini artırdı. 54'te savunmanın adeta uyumasıyla kalemizde golü gördük. Temsilcimiz galibiyet için çaba sergilese de dün gece Larin'e takıldı. Kanadalı oyuncu birçok fırsatı harcarken, son topları iyi değerlendiremedi. Duran top organizasyonuyla 2. kez sahne alan Haller'le öne geçen Ajax maçı bu golle bitirdi.

TARİHE GEÇTİ
SEBASTIEN Haller, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 9 gole ulaşarak rekor kırdı. Fildişi Sahilli oyuncu, Sporting'e karşı 4, Beşiktaş'a 3 (2 maçta), Borussia Dortmund'a ise 2 gol kaydetti. Bu alandaki rekor daha önce ilk 5 maçında 8 gol kaydeden Erling Haaland'a aitti. Sebastien Haller, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk beş maçının her birinde gol atan ilk Ajax oyuncusu oldu.

PUANSIZ TEK TAKIM
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kaybeden Beşiktaş, grup aşamasında puan alamayan tek takım konumunda bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, Avrupa'daki son 18 karşılaşmada ise 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçların ikisini beraberlikle tamamlayan Kartal, 14 kez rakiplerine mağlup oldu.

KAYIP 189 MİLYON TL
Grup aşamasında son sıraya demirleyen Beşiktaş, 14 milyon Euro'luk (Yaklaşık 189 milyon TL) bir gelirden oldu. Süper Lig'de de yarışın uzağına düşen Kartal'ı, mali açıdan da oldukça zorlu bir dönem bekliyor.

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