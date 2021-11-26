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Giriş Tarihi: 26.11.2021 19:44 Son Güncelleme: 26.11.2021 19:51

Dünya Kupası play-off kurası sonrası Stefan Kuntz'dan ilk yorum! "En zor yol..."

DHA
Dünya Kupası play-off kurası sonrası Stefan Kuntz’dan ilk yorum! En zor yol...

Stefan Kuntz'un yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda play-off turunda Portekiz ile eşleşti. Kura çekiminin ardından ilk yorumunu yapan Kuntz, "En zor yoldayız" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, en zor kurayı çektiklerini ancak göreve başladığından beri gördüklerinin kendisine büyük umut verdiğini söyledi.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düşen ve yarı finalde Portekiz, finalde ise İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz kurayı değerlendirdi.

En zor yolun C Yolu olduğunu kaydeden Kuntz, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

Portekiz ile Türkiye arasındaki son maç Estadio da Luz'da oynanmış Abdullah Avcı yönetimindeki milli takım rakibini Umut Bulut'un iki golle yıldızlaştığı maçta 3-1 mağlup etmişti. Volkan Demirel, Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.

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Dünya Kupası play-off kurası sonrası Stefan Kuntz'dan ilk yorum! "En zor yol..."
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