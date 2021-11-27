Merih Demiral, Juventus’u üzdü! 3 puan tek golle geldi...

Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, ligin iddialı takımlarından Atalanta'yı konuk etti. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım pozisyonlar bulmasına karşın Atalanta, Duvan Zapata ile 28. dakikada öne geçti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de gol için fırsatlar yakalasa da maçta başka gol olmadı ve Atalanta, Juventus'u 1-0 yendi.