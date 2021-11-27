Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Merih Demiral, Juventus'u üzdü! 3 puan tek golle geldi...
Giriş Tarihi: 28.11.2021 01:08 Son Güncelleme: 28.11.2021 01:09

Merih Demiral, Juventus'u üzdü! 3 puan tek golle geldi...

AA
Merih Demiral, Juventus’u üzdü! 3 puan tek golle geldi...

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, Juventus'u deplasmanda 1-0 yendi. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım pozisyonlar bulmasına karşın Atalanta, Duvan Zapata'nın golüyle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, ligin iddialı takımlarından Atalanta'yı konuk etti. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım pozisyonlar bulmasına karşın Atalanta, Duvan Zapata ile 28. dakikada öne geçti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de gol için fırsatlar yakalasa da maçta başka gol olmadı ve Atalanta, Juventus'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla, Atalanta puanını 28'e yükseltti ve 4. basamaktaki yerini korudu. Bu galibiyet ayrıca, Atalanta'nın Juventus'u Torino'da 1989'dan bu yana yendiği ilk maç oldu.

Juventus ise ligde 5. yenilgisini Atalanta karşısında yaşadı. Siyah-beyazlılar, 21 puanla 8. sırada yer aldı. Allegri yönetimindeki Juventus, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye 4-0 kaybettikten sonra ligde de yenilerek üst üste 2. maçında sahadan boynu bükük ayrıldı.

Bu arada, Atalanta kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede eski takımı Juventus'a karşı 90 dakika sahada mücadele etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
Son dakika: Giresunspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! "Daha fazla zarar vermek istemiyorum"
Son dakika: Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Son dakika: Giresunspor'un golünden önce bir anda yere yığılmıştı! Mert Günok sezonu kapattı...
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'ın istifa sözlerine yanıt! "Gereken neyse onu yaparız"
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Belenenses - Benfica maçında 9 kişiyle başladılar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Merih Demiral, Juventus'u üzdü! 3 puan tek golle geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA