Son dakika: Spor camiasından Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları: TFF, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.