Real Madrid’de 2. Ramos vakası! Luka Modric’i Manchester City kapıyor

Avrupa'nın dev kulüpleri bir yandan şampiyonluk için kıyasıya yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem kış transfser dönemi hem de sezon sonunda yapılacak flaş transferler için yoğun mesai sürüyor. Bu kulüplerden biri de Manchester City. Pep Guardiola, Real Madrid'in yıldızı Modric'e kanca attı.
Yaz transfer döneminde sözleşmesi sona eren Sergio Ramos, Real Madrid ile anlaşma sağlayamamış ve PSG'nin yolunu tutmuştu. Sözleşme süresi konusunda taraflar anlaşamayınca İspanyol savunmacı Fransız ekibine imza atmıştı.
Real Madrid, benzer bir tehlikeyle daha karşı karşıya. İspanyol basınından Super Deperte'nin haberine göre Modric, İngiltere'ye dönebilir.
Hırvat orta sahanın sözleşmesi haziran ayında bitecek. 35 yaşındaki yıldız, kulübü Real Madrid'den 2 senelik sözleşme talep ediyor.
Başkan Florentino Perez ise Modric'e 1 yıllık sözleşme önerdi ve taraflar bu sebeple henüz anlaşamadı.
Sergio Ramos gibi Modric'in de ayrılması gündeme geldi.
Hırvat futbolcuya Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United'ın yanı sıra eski kulübü Tottenham ve MSL takımlarından New York City de talip oldu.
Modric ise hala yarışması bir takımda forma giyebileceğine inanıyor ve Manchester City'nin ilgisinden memnun.
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Manchester City'nin 2 yıldızı listesine aldığı haberin detaylarında yer aldı.
Pep Guardiola, Real Madrid'in yıldızı Modric ve Leeds United'da dikkat çeken Kalvin Phillips ikilisinden birini istiyor.
Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Modric'i bir adım öne çıkarıyor.