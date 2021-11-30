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Giriş Tarihi: 30.11.2021

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Rize öncesi 2 kayıp birden
FENERBAHÇE'DE Novak, 88'de Göztepe'de Soner'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı. İlk yarıda da Zajc sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İki oyuncu da pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Bu arada Novak, Kasım 2013'ten (Jablonec formasıyla) bu yana profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

El Maestro: Her alanda üstündük
GÖZTEPE Teknik Direktörü Nestor El Maestro maç sonrası şunları söyledi: "İki yarıda da biz daha iyiydik. Oyunun her alanında üstündük. Sonuçtan mutlu değiliz. Maalesef taraftara galibiyet hediye edemedik."

F.Bahçe'nin hedefi Isco
FENERBAHÇE'NIN, Real Madrid'in İspanyol oyuncusu Isco ile ilgilendiği öne sürüldü. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılması durumunda Isco'nun transfer edileceğini yazdı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid'in de 29 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu aktarıldı.

İZMIR'DE TAKIM otobüsüne saldırı
KARŞILAŞMA öncesi Fenerbahçe otobüsü kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Otobüsün bir camı kırılırken, teknik heyet ve futbolcular zarar görmedi.

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