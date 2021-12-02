Ajax, kartal’dan tazminat istedi!

Hollandalılar, konuyla ilgili UEFA’ya başvuruda bulundu. Kulübün CEO’su Van der Sar da siyah-beyazlılara gönderdiği yazıda hasarı tek tek sıralayıp, yaşananların sorumluluğunun Beşiktaş’a ait olduğunu belirtti ve 85 bin Euro talep etti
Beşiktaş'ın 28 Eylül'de Ajax'a 2-0 yenildiği maçta çıkan tribün olayları Beşiktaş'a ekstra maliyete neden oldu. JohanCruyff Stadı'ndaki deplasman bölümündemeydana gelen taşkınlıklardan dolayı siyahbeyazlılaraUEFA tarafından 20 bin Euro cezakesilirken yapılan itiraz da reddedildi. Asıl şok ise Ajax'ın UEFA'ya zararlarının Beşiktaş'tan tazmin edilmesi için yaptığı başvuru ile yaşandı. Hollanda kulübününCEO'su Edwin van der Sar, konuyla ilgiliBeşiktaş'a gönderdiği yazıda, uğradıklarızararı tek tek faturalandırdı.
MEŞALELER TRIBÜNLERE ZARAR VERDI
Yazıda, yakılan meşalelerin tribünlerde zarar oluşturduğu, iki tane dijital ekran ve tuvaletlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca, meşalelerin alt tribünde yer alan Ajax taraftarları üzerine atıldığı için çok sayıda kişinin yerlerini terk edip, evlerine gitmek durumunda kaldıkları ifade edildi. Sar, söz konusu taraftarlara bilet bedellerininiade edildiğini ve ortaya çıkan85 bin 722 Euro'luk zarardan Beşiktaş'ısorumlu tuttuklarını dile getirdi.
DEPLASMANYASAĞIUYARISI! UEFA'NIN Beşiktaş'a geçmişte Lyon'da yaşanan olayları hatırlatarak "Dortmund maçında da benzeri durum yaşanırsa önümüzdeki sezonlar için deplasman yasağı getirebiliriz" şeklinde uyarıda bulunduğu belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise 7 Aralık Salı günüAlmanya'da oynanacak Dortmund karşılaşmasına gidecek 3 bin taraftarının olaysız bir şekilde takımlarını desteklemesini istiyor.