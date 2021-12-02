Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ajax, kartal’dan tazminat istedi!
Giriş Tarihi: 2.12.2021

Ajax, kartal’dan tazminat istedi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ajax, kartal’dan tazminat istedi!

Hollandalılar, konuyla ilgili UEFA’ya başvuruda bulundu. Kulübün CEO’su Van der Sar da siyah-beyazlılara gönderdiği yazıda hasarı tek tek sıralayıp, yaşananların sorumluluğunun Beşiktaş’a ait olduğunu belirtti ve 85 bin Euro talep etti

Beşiktaş'ın 28 Eylül'de Ajax'a 2-0 yenildiği maçta çıkan tribün olayları Beşiktaş'a ekstra maliyete neden oldu. Johan Cruyff Stadı'ndaki deplasman bölümünde meydana gelen taşkınlıklardan dolayı siyahbeyazlılara UEFA tarafından 20 bin Euro ceza kesilirken yapılan itiraz da reddedildi. Asıl şok ise Ajax'ın UEFA'ya zararlarının Beşiktaş'tan tazmin edilmesi için yaptığı başvuru ile yaşandı. Hollanda kulübünün CEO'su Edwin van der Sar, konuyla ilgili Beşiktaş'a gönderdiği yazıda, uğradıkları zararı tek tek faturalandırdı.

MEŞALELER TRIBÜNLERE ZARAR VERDI
Yazıda, yakılan meşalelerin tribünlerde zarar oluşturduğu, iki tane dijital ekran ve tuvaletlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca, meşalelerin alt tribünde yer alan Ajax taraftarları üzerine atıldığı için çok sayıda kişinin yerlerini terk edip, evlerine gitmek durumunda kaldıkları ifade edildi. Sar, söz konusu taraftarlara bilet bedellerinin iade edildiğini ve ortaya çıkan 85 bin 722 Euro'luk zarardan Beşiktaş'ı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

DEPLASMAN YASAĞI UYARISI!
UEFA'NIN Beşiktaş'a geçmişte Lyon'da yaşanan olayları hatırlatarak "Dortmund maçında da benzeri durum yaşanırsa önümüzdeki sezonlar için deplasman yasağı getirebiliriz" şeklinde uyarıda bulunduğu belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise 7 Aralık Salı günü Almanya'da oynanacak Dortmund karşılaşmasına gidecek 3 bin taraftarının olaysız bir şekilde takımlarını desteklemesini istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Asgari Ücret zammı toplantısı gerçekleşti: Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nebati atandı! Bakan Nureddin Nebati kimdir?
Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok
3 genç fidan kazaya kurban gitmişti: Yürek burkan detay...
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül
Son dakika: 1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Donbass'ta savaş çanları: NATO, Ukrayna ve ABD'den peş peşe açıklamalar!
SON DAKİKA! Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
ARKADAŞINA GÖNDER
Ajax, kartal’dan tazminat istedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA