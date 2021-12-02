‘İtiş kakış var, saldırı yok’

F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan Can’ın PFDK’ya sevkine böyle tepki verdi
'İTİŞ KAKIŞ VAR, SALDIRI YOK' Soyunma odası koridorundaGöztepeli futbolcu AtakanÇankaya ile problem yaşayanİrfan Can Kahveci'nin 'saldırı'nedeniyle 44. maddedentedbirli olarak PFDK'ya sevkinetepki geldi. Kulüp televizyonunakonuşan Fenerbahçe GenelSekreteri Burak Kızılhan şunlarısöyledi: "İki futbolcu arasındayaşanan itiş kakışın saldırı olaraknitelendirilmesi kabul edilebilirdeğildir. Bu, iş bilmezliktir,kötü niyettir. İki sezon öncede Vedat Muriqi, niyet okumagibi hukukta yeri olmayan biryöntemle PFDK'ya sevk edilmişti.Bu gibi örneği olmayan sevklerin,Fenerbahçe üzerinden oluşmasıcamiamızı huzursuz etmekte veciddi anlamda kızdırmaktadır.Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez,işgüzar insanların denemetahtası olmaz, olamaz."
'BUNA KART BİLE GÖSTERİLMEZ'
GÖZTEPE Kulübü de oyuncusu Atakan Çankaya'nın PFDK'yasevkinin kabul edilemez olduğunuve olayın görüntüleriyle birliktesavunma yapacaklarını açıkladı: "Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniyesüren, her maçta sıklıkla karşılaştığımızve müsabaka içerisindeyaşandığında kart gösterilmesinebile gerek olamayabilecek durumnedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun savunmasıhukuk birimimiz tarafından enhızlı şekilde yapılacaktır."
İRFAN CAN, ATAKAN'I OMZUNDAN TUTTU
TAKIMLAR ilk yarı için soyunma odasına girerken İrfan Can, Atakan'ı omzundan tutup kendine doğru döndürdü.
İKİLİ ARASINDA FİZİKİ MÜDAHALE İRFAN Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasında tartışma yaşanırken Fenerbahçeli futbolcu, Göztepeli oyuncuya fiziki müdahalede bulundu.