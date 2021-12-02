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Giriş Tarihi: 2.12.2021

‘İtiş kakış var, saldırı yok’

‘İtiş kakış var, saldırı yok’

F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan Can’ın PFDK’ya sevkine böyle tepki verdi

'İTİŞ KAKIŞ VAR, SALDIRI YOK'
Soyunma odası koridorunda Göztepeli futbolcu Atakan Çankaya ile problem yaşayan İrfan Can Kahveci'nin 'saldırı' nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine tepki geldi. Kulüp televizyonuna konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan şunları söyledi: "İki futbolcu arasında yaşanan itiş kakışın saldırı olarak nitelendirilmesi kabul edilebilir değildir. Bu, iş bilmezliktir, kötü niyettir. İki sezon önce de Vedat Muriqi, niyet okuma gibi hukukta yeri olmayan bir yöntemle PFDK'ya sevk edilmişti. Bu gibi örneği olmayan sevklerin, Fenerbahçe üzerinden oluşması camiamızı huzursuz etmekte ve ciddi anlamda kızdırmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olmaz, olamaz."

'BUNA KART BİLE GÖSTERİLMEZ'
GÖZTEPE Kulübü de oyuncusu Atakan Çankaya'nın PFDK'ya sevkinin kabul edilemez olduğunu ve olayın görüntüleriyle birlikte savunma yapacaklarını açıkladı: "Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."



İRFAN CAN, ATAKAN'I OMZUNDAN TUTTU
TAKIMLAR ilk yarı için soyunma odasına girerken İrfan Can, Atakan'ı omzundan tutup kendine doğru döndürdü.

İKİLİ ARASINDA FİZİKİ MÜDAHALE
İRFAN Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasında tartışma yaşanırken Fenerbahçeli futbolcu, Göztepeli oyuncuya fiziki müdahalede bulundu.

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‘İtiş kakış var, saldırı yok’
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