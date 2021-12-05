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Giriş Tarihi: 5.12.2021 15:19

CANLI | Hatayspor'un konuğu Başakşehir! İlk 11'ler belli oldu

CANLI | Hatayspor’un konuğu Başakşehir! İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Son maçında Sivasspor'a 4-0 yenilen Hatayspor ligde yeniden çıkış arıyor. Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir ise kazanıp zirvede bir adım daha yaklaşmak amacında... Maç öncesinde Hatayspor ligde 26 puanla 3, Başakşehir ise 22 puanla 7. sırada yer alıyor. Hatayspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Son maçında Sivasspor'a 4-0 yenilen Hatayspor ligde yeniden çıkış arıyor. Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir ise kazanıp zirvede bir adım daha yaklaşmak amacında... Maç öncesinde Hatayspor ligde 26 puanla 3, Başakşehir ise 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Falette, Adekugbe, Traore, Sackey, Saba, Muhammed, El Kaabi, Diouf
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli, Okaka

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CANLI | Hatayspor'un konuğu Başakşehir! İlk 11'ler belli oldu
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