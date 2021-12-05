Süper Lig’de Giresunspor’un rakibi Fatih Karagümrük!

Süper Lig'te 15. hafta heyecanı devam ediyor. Son maçında Beşiktaş'ı 4-0 yenen Giresunspor bugün evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Fatih Karagümrük ise son maçında lider Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Zorlu maçta ilk düdük geldi.
CANLI SKOR - GİRESUNSPOR 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK
İKİ TAKIMIN DA 11'İ
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Shapi, Serginho, Diabate
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği üç lig maçını kazanamayan Giresunspor (2B 1M), bu karşılaşmaların ikisinde gol sevinci yaşayamadı.
-Giresunspor ile oynadığı son altı resmi maçın beşini kazanan Fatih Karagümrük (1B), tek beraberliğini Karadeniz ekibine konuk olduğu son karşılaşmada aldı (Eylül 2019'da 1. Lig).
-Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Giresunspor (vs Yeni Malatyaspor & Beşiktaş), Aralık 1973'ten bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.