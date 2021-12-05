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Giriş Tarihi: 5.12.2021 15:57

Süper Lig'de Giresunspor'un rakibi Fatih Karagümrük!

Süper Lig’de Giresunspor’un rakibi Fatih Karagümrük!

Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Giresunspor son maçta Beşiktaş'ı 4-0 yendi üst üste ikinci galibiyetini almayı başardı. Diğer yandan Fatih Karagümrük, son maçında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Zorlu maçta ilk düdük geldi. Maçın canlı anlatımın haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'te 15. hafta heyecanı devam ediyor. Son maçında Beşiktaş'ı 4-0 yenen Giresunspor bugün evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Fatih Karagümrük ise son maçında lider Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Zorlu maçta ilk düdük geldi.

CANLI SKOR - GİRESUNSPOR 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN DA 11'İ

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Shapi, Serginho, Diabate

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği üç lig maçını kazanamayan Giresunspor (2B 1M), bu karşılaşmaların ikisinde gol sevinci yaşayamadı.

-Giresunspor ile oynadığı son altı resmi maçın beşini kazanan Fatih Karagümrük (1B), tek beraberliğini Karadeniz ekibine konuk olduğu son karşılaşmada aldı (Eylül 2019'da 1. Lig).

-Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Giresunspor (vs Yeni Malatyaspor & Beşiktaş), Aralık 1973'ten bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.

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Süper Lig'de Giresunspor'un rakibi Fatih Karagümrük!
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