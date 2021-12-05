Süper Lig’de Giresunspor’un rakibi Fatih Karagümrük!

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği üç lig maçını kazanamayan Giresunspor (2B 1M), bu karşılaşmaların ikisinde gol sevinci yaşayamadı.

-Giresunspor ile oynadığı son altı resmi maçın beşini kazanan Fatih Karagümrük (1B), tek beraberliğini Karadeniz ekibine konuk olduğu son karşılaşmada aldı (Eylül 2019'da 1. Lig).

-Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Giresunspor (vs Yeni Malatyaspor & Beşiktaş), Aralık 1973'ten bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.