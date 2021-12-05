Trabzonspor iki güzel gol attı. Ama rakibine çok ciddi pozisyonlar verdi. 17 şut çektirmiş rakibine. Eğer şampiyonluk gelecekse kaleci Uğurcan'ın da ayrı bir hikâyesi olacak. Öyle kurtarışları var ki maçın kaderini çizdi.