Beşiktaş deplasmanda kayıp! Avrupa’da son 10 maçta...

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahalarda 6-0 yenildi.

DEPLASMANDA İYİ SONUCU UNUTTU

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü. Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK'a ise 3-1 mağlup oldu.

2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, dış sahada Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1 ve Wolverhampton'a 4-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son galibiyetini 2018-2019'da Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, yarınki Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 115. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 114 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 66 müsabakada ise yenildi.