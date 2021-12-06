Dortmund maçı Beşiktaş’ın kaderini çizdi! Sakatlar Kartal’ı bitirdi...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın grubun son maçında Dortmund ile karşılaşacak. Grupta 5 maçını da kaybeden Kartal, Dortmund ile oynadığı ilk maçtan sonra sakatlıklarla boğuştu. Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta eksikler teknik heyetin de canını sıktı ve ligde de puan kayıpları üst üste geldi.