Dortmund maçı Beşiktaş’ın kaderini çizdi! Sakatlar Kartal’ı bitirdi...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın grubun son maçında Dortmund ile karşılaşacak. Grupta 5 maçını da kaybeden Kartal, Dortmund ile oynadığı ilk maçtan sonra sakatlıklarla boğuştu. Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta eksikler teknik heyetin de canını sıktı ve ligde de puan kayıpları üst üste geldi.
İLK DORTMUND MAÇI BEŞİKTAŞ'IN KADERİNİ ÇİZDİ
Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve kalesinde sadece 2 gol gören Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesi bir dönüm noktası oldu.
Bu karşılaşma ile birlikte büyük bir çöküş yaşayan siyah-beyazlı ekip, son çıktığı 7 resmi maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligde zirvenin 18 puan gerisine düştü. Avrupa'ya ise havlu attı.
SAĞLAM KALANLAR ERSİN VE GÜVEN
Beşiktaş'ın yaşadığı bu serbest düşüşün etkenlerinden biri de sakatlıklar, hastalıklar ve KOVİD-19 vakaları oldu. Kartal'da 26 kişilik kadro içerisinde yer alan 23 oyuncu çeşitli nedenlerle maç kaçırdı.
SAĞLAM KALANLAR ERSİN VE GÜVEN OLDU
Sadece Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçın sakatlık yaşamadı. Oğuzhan ise maç kaçırmadan dönüş yaptı. Hali hazırda siyah-beyazlılarda Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor.
YAŞANAN SAKATLIKLAR VE SEBEPLERİ
MERT GÜNOK: Diz bağlarında yaralanma- 1 maç kaçırdı (Sakatlığı en az 4 ay sürecek).
MONTERO: KOVİD-19- 3 maç kaçırdı.
VIDA (2): Taban+Adale- 6 maç kaçırdı.
WELINTON (2): Kemik ödemi+Adale- 4 maç kaçırdı.
SERDAR: Ayak bileği- 3 maç kaçırdı.
RIDVAN: Adale ağrısı- 2 maç kaçırdı.
UMUT: Adale çekmesi-4 maç kaçırdı.
N'SAKALA: Ani bilinç kaybı- 2 maç kaçırdı.
ROSIER (2): Soğuk algınlığı+ Adale çekmesi- 3 maç kaçırdı.
JOSEF: Adale gerilmesi- 2 maç kaçırdı.
NECIP: Diz sakatlığı- 4 maç kaçırdı.
MEHMET TOPAL: Adalesinde kanama ve yırtık- 7 maç kaçırdı.
PJANIC (2): Adale gerilmesi+Kas ağrısı- 7 maç kaçırdı.
SALİH UÇAN: Soğuk algınlığı- 1 maç kaçırdı.
CAN BOZDOĞAN: Darbeye bağlı ağrı- 2 maç kaçırdı.
ATIBA (2): Adalesinde gerilme ve ödem- 6 maç kaçırdı.
ALEX TEIXEIRA (3):
Adalesinde kanama, ödem ve yırtık- 9 maç kaçırdı (1 ay daha sürecek).
LARIN: Adale gerilmesi- 3 maç kaçırdı.
N'KOUDOU: Ayak bileğinde ödem+bilekte yaralanma- 12 maç kaçırdı (2 ay daha yok).
RACHİD GHEZZAL: Adale gerilmesi- 4 maç kaçırdı.
GÖKHAN TÖRE: Diz sakatlığı- 5 maç kaçırdı (Tedavisinin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor).
BATHSUAYI (3): Diz+adale+soğuk algınlığı- 4 maç kaçırdı.
KENAN KARAMAN: El parmağında kırık- 1 maç kaçırdı.