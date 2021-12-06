Mohamed Salah, Barcelona'nın ilgisine yanıt verdi! "Liverpool'da..."

Avrupa futbolunun zirve ligi Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah, bu sezon oldukça yüksek formuyla devam ediyor. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de takımını taşıyan isimlerden birisi olurken, futbol otoriteleri tarafından şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülüyor.
Yeni sözleşme için Liverpool'dan astronomik bir ücret talep ettiği söylenen Salah, yaptığı açıklamada bu kararın yönetimde olduğunu ve Liverpool'da mutlu olduğundan bahsetti.
Öte yandan Barcelona sorularına da yanıt veren Mısırlı yıldız, "Premier Lig'de kalmak istiyorum" diye konuştu.
Salah'ın açıklamaları şöyle:
"Barcelona gibi bir kulübün isteği beni mutlu edecek bir şey ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda İngiltere Premier League'de de kalmak istiyorum çünkü burası dünyanın en güçlü ligi."
Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 20 resmi maça çıktı ve 19 gol atıp 8 de asist yaptı.