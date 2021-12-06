Mohamed Salah, Barcelona'nın ilgisine yanıt verdi! "Liverpool'da..."

Salah'ın açıklamaları şöyle:

"Barcelona gibi bir kulübün isteği beni mutlu edecek bir şey ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda İngiltere Premier League'de de kalmak istiyorum çünkü burası dünyanın en güçlü ligi."