Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mohamed Salah, Barcelona'nın ilgisine yanıt verdi! "Liverpool'da..."
Giriş Tarihi: 7.12.2021 00:06 Son Güncelleme: 7.12.2021 00:10

Mohamed Salah, Barcelona'nın ilgisine yanıt verdi! "Liverpool'da..."

Mohamed Salah, Barcelona’nın ilgisine yanıt verdi! Liverpool’da...

Avrupa futbolunun şu sıralar en gözde yıldızlarından birisi olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 2020-2021 sezonu formunun zirvesinde geçiriyor. Birçoklarına göre şu an dünyanın en iyi futbolcusu olan Salah için İspanyol devi Barcelona'nın ilgisinin olduğu söyleniyordu. Salah, bu iddialara yanıt verdi.

Avrupa futbolunun zirve ligi Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah, bu sezon oldukça yüksek formuyla devam ediyor. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de takımını taşıyan isimlerden birisi olurken, futbol otoriteleri tarafından şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülüyor.

Hocası Jurgen Klopp'a göre de şu an için Messi ve Ronaldo'dan iyi olan Salah, uzun süredir Liverpool ile yenileyeceği sözleşme konusu nedeniyle gündemde yer alıyor.

Yeni sözleşme için Liverpool'dan astronomik bir ücret talep ettiği söylenen Salah, yaptığı açıklamada bu kararın yönetimde olduğunu ve Liverpool'da mutlu olduğundan bahsetti.

Öte yandan Barcelona sorularına da yanıt veren Mısırlı yıldız, "Premier Lig'de kalmak istiyorum" diye konuştu.

Salah'ın açıklamaları şöyle:

"Barcelona gibi bir kulübün isteği beni mutlu edecek bir şey ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda İngiltere Premier League'de de kalmak istiyorum çünkü burası dünyanın en güçlü ligi."

Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 20 resmi maça çıktı ve 19 gol atıp 8 de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 asgari ücret zam oranı için özel anket! İşte asgari ücret için dikkat çeken o rakam
Son dakika: Diyarbakır’da baba dehşeti: Eşini 25 yerinden bıçakladı... Çocuklarının boğazını kesti
Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında İFŞA şoku! "Alkollüydüm" dedi ama...
Başkan Erdoğan yeni anlaşmaları duyurdu! Katar ziyareti öncesi önemli mesajlar
SON DAKİKA: İngiltere’de küçük Arthur’u katleden cani kadını zehirlediler! Diğer mahkumlar anlattı…
Meteoroloji bölge bölge uyardı; kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor! 28 il için sarı, 7 il için de turuncu kodlu uyarı verildi
Mucize kız Refiye'den acı haber! 5 organ nakilli Refiye hayatını kaybetti
İbrahim Toraman yıllar sonra ilk kez SABAH TV'ye açıkladı! "Fenerbahçeli bir yönetici bana..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Mohamed Salah, Barcelona'nın ilgisine yanıt verdi! "Liverpool'da..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA