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Giriş Tarihi: 7.12.2021 15:16 Son Güncelleme: 7.12.2021 15:17

İrfan Can Eğribayat tüm Türkiye'yi ağlattı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...

İrfan Can Eğribayat tüm Türkiye’yi ağlattı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...

Süper Lig'in 15. haftasının son maçında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, puanını 14'e çıkardı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Genç kalecinin yaşadığı duygu yoğunluğunun nedeni ise maçın ardından anlaşıldı.

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın son maçında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, puanını 14'e yükseltti.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından İzmir'de duygu dolu anlar yaşandı. Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamadı.

Genç kaleciyi takım arkadaşları teselli ederken, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İrfan Can Eğribayat, yaşadığı duygu yoğunluğunu anlattı.

Geçtiğimiz günlerde henüz 5.5 aylık olan bebeğini kaybettiği öğrenilen İrfan Can, buna rağmen Gaziantep maçına çıktığını açıkladı.

İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları şöyle:

"Normalde bu maçta oynamayacaktım. Eşim, bebeğimiz için oyna dedi. Bugün 3 top direkten döndü, bugün kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum."

"Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana 20 gün, 1 ay gelme dedi. Ben, takımımla olmak istedim. Eşim de öyle istedi. Bunun, bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum."

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İrfan Can Eğribayat tüm Türkiye'yi ağlattı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
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