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Giriş Tarihi: 9.12.2021 00:22 Son Güncelleme: 9.12.2021 00:24

Olympique Lyon'un 1 puanı silinecek! Marsilya maçındaki olaylar...

AA
Olympique Lyon’un 1 puanı silinecek! Marsilya maçındaki olaylar...

Ligue 1'de Olympique Lyon ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşmada çıkan olay nedeniyle ev sahibi takımın bir puanı silinmesine ve müsabakanın seyircisiz yeniden oynanmasına karar verildi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, Lyon takımının taraftarının Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e şişe atmasının ardından hakem kararıyla oynanmayan karşılaşmaya ilişkin cezalarını açıkladı.

Buna göre Lyon'un bir puanı silinecek ve Lyon-Marsilya maçı seyircisiz yeniden yapılacak.

Ligin 14. haftasında 21 Kasım'da oynanan karşılaşmada Lyon taraftarı, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir su şişesi fırlatmıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya ve karşılaşmanın oynanmamasına karar vermişti.

Payet'e şişe atan taraftara 6 ay tecilli hapis cezası verilmişti.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olympique Marsilya, Nice-Olympique Marsilya, Angers-Olympique Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olympique Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

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Olympique Lyon'un 1 puanı silinecek! Marsilya maçındaki olaylar...
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