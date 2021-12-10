Kocadağ, "Sergen Yalçın, Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Ancak bir gün tekrar girecektir. Sözleşmesinde tazminat maddesi yoktu. O konuda anlaşarak ayrıldık" ifadelerini kullandı.