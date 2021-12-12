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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Çaykur Rizespor coştu

Çaykur Rizespor coştu

Karadeniz ekibi, Halil’in atılmasıyla 10 kişi kalan Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek umut tazeledi

ALT sıraları ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın 40. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Joel Pohjanpalo takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Atınç Nukan, 61. dakikada cevap verdi: 1-1. 68'de Göztepe'de Halil Akbunar rakibine yaptığı kontrolsüz hareket nedeniyle kırmızı kart görürken, 78'de Umar'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında Pohjanpalo ağları sarstı: 2-1. 90+3'te ise Dabo'nun ceza sahası içerisine pasında Sabo boş pozisyonda plase vuruşla topu filelere göndererek skoru ilan etti: 3-1.

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Çaykur Rizespor coştu
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