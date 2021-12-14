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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Aceleye gerek yok karaveli ile devam!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Aceleye gerek yok karaveli ile devam!

Siyah-beyazlı idareciler 4’ü yerli, 4’ü yabancı olmak üzere 8 farklı isim üzerinde durdu. Başkan Çebi herkesin fikirlerini dinlerken, acele etmeme kararı alındı ve yeni teknik direktör bulunana kadar takım Önder Karaveli’ye emanet edildi

Beşiktaş'ta dün yönetim kurulu, teknik direktör gündemi için Vodafone Park'ta bir araya geldi. Saat 14.00'te başlayan toplantı 19.00'da sona ererken, Başkan Ahmet Nur Çebi öncülüğündeki zirveye yöneticilerin büyük bölümü katıldı. Toplantının gündemi yeni teknik adamın yabancı mı yerli mi olması gerektiğiyle başladı. Ağırlıklı fikir yabancıdan yana oldu. Toplantıda 4'ü yabancı, 4'ü yerli olmak üzere 8 isim konuşuldu. Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile yapılan prensip anlaşmasının detaylarıyla birlikte 45 yaşındaki çalıştırıcıya yönelik detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Pinheiro, Bilic ve Cherchesov dışında ortaya atılan isimlerden biri de Karagümrük'ten ayrılan Farioli oldu ancak kabul görmedi. Yerli konusunu da masaya yatıran siyah-beyazlılarda; Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay'ın dışında sürpriz olarak İlhan Palut ismi gündeme geldi. Bu teknik adamların artı ve eksileri detaylı konuşuldu. Başkan Çebi, kendisine önerilen isimleri değerlendirirken, kendi düşüncesini beyan etmedi. Toplantıda bazı isimlerin sunduğu teklif ise Kayseri maçında takımın başında sahaya çıkan Önder Karaveli'nin devre arasına kadar devam etmesi ve teknik adam konusunda acele edilmemesi yönünde oldu.

'PINHEIRO İLE BİRLİKTE ÇALIŞSIN'
Karaveli ile ilgili bir diğer fikir de Pinheiro ile birlikte çalışma ortamı oluşturması şeklindeydi. Başkan Çebi, "Düşünüp karar vereceğim" diyerek toplantıyı bitirdi. Ardından yöneticiler teker teker stattan ayrılırken, Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı baş başa kaldı. Başkan bir süre daha düşünüp taşındıktan sonra acele davranmamaya karar vererek Önder Karaveli ile bir süre daha devam edileceğini belirtti.

KARAVELİ KİMDİR?
Kasımpaşa ve Başakşehir gibi kulüplerin altyapısında teknik direktörlük yapan Karaveli, Karabağ A Takım Futbol Direktör Yardımcılığı görevini de üstlendi. Son olarak Beşiktaş'ın U19 takımını çalıştırdı.

YERLİLER

Şenol Güneş
Okan Buruk
Rıza Çalımbay
İlhan Palut

YABANCILAR

Pinheiro
Bilic
Cherchesov
Farioli (reddedildi)

1 GÖRÜŞ MURAT ÖZBOSTAN

Önder hoca doğru, papatya falı yanlış
Yönetim Kurulu içinde çok farklı düşünceler var. Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i istemesine rağmen, ekibini bu konuda ikna edemedi. Yerli, yabancı her yöneticiden farklı bir düşünce, hoca adayı gündeme geldi. Tam 8 aday! Ortak bir adayı Beşiktaş yönetimi belirleyemedi. Başkan da bekleme kararı alarak en azından bir, "F.Bahçe maçını görelim" dedi. Önder Karaveli zaten F.Bahçe'ye karşı Kadıköy'de bir zafer kazanırsa farklı bir hikâyeye başlar… Özetle Beşiktaş yönetimi zaman kazandı. Önder Karaveli, Pro-Lisans sahibi, bilgi-birikimi yüksek, gençlerle diyaloğu iyi ve Serpil Hamdi Tüzün'ün ekolünden geçmiş bir teknik adam.. Dolayısıyla alınan kararın tuhaf bir tarafı yok. Tuhaf olan Portekiz'den hiçbir başarısı olmayan Pinheiro diye birini getirmeyi istemek! Şenol Güneş, Okan Buruk, Rıza Çalımbay çok değerli isimler... Açıkçası üzerlerinde papatya falı açılması biraz ayıp oluyor! Sonuçta "En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir" derler… Hayırlı olsun...

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Aceleye gerek yok karaveli ile devam!
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