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Giriş Tarihi: 14.12.2021 17:26 Son Güncelleme: 14.12.2021 17:28

Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! 3 hafta...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’a Nwakaeme’den kötü haber! 3 hafta...

Trabzonspor'da, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin tedavisine başlandığı bildirildi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Nwakaeme'nin bugün çekilen MR sonucuna göre kasığında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un bu sezon en skorer oyuncularından olan Nwakaeme, deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yunus Emre Sel'in haberine göre, Nwakaeme'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! 3 hafta...
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