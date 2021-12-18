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Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:32

Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler elit hakemler kategorisinde yer aldı!

AA
Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler elit hakemler kategorisinde yer aldı!

UEFA 2021-22 sezonu için elit hakemler kategorilerini açıkladı. Açıklanan kategoride Türk hakemlerimizden Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler de 32 hakemin arasında yer almayı başardı.

UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, Türkiye'den Cüneyt Çakır ile Halil Umut Meler listeye dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA'nın açıkladığı hakem kategorisinde Türk hakemliği ilk kez elit düzeyde iki hakemle birden temsil edilecek.

Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Halil Umut Meler de elit kategoride görev yapacak 32 hakem arasında yer aldı.

FIFA kokartını ilk kez 2017'de takan Meler, 30 Mayıs 2018'de 2. kategoriye, 17 Temmuz 2020'de ise 1. kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki Meler, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, Türk hakemleri ve kategorileri şöyle:

Cüneyt Çakır

Elit

Halil Umut Meler

Elit

Ali Palabıyık

1

Arda Kardeşler

2

Abdulkadir Bitigen

2

Yaşar Kemal Uğurlu

2

Zorbay Küçük

2

Melis Özçiğdem

Kadın 1

Neslihan Muratdağı

Kadın 2

Cansu Tiryaki

Kadın 2

Gamze Durmuş Pakkan

Kadın 2

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