Hakan Çalhanoğlu, Avrupa’nın zirvesine yerleşti! Performansı İtalya’ya damga vurdu...

Bir başka istatistikte daha adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 6 gol ve 6 asist yapan iki oyuncudan biri. Diğer futbolcu ise Marsilya'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet.