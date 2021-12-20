Hakan Çalhanoğlu, Avrupa’nın zirvesine yerleşti! Performansı İtalya’ya damga vurdu...

İtalya Serie A'da yaz transfer döneminde Milan'dan ezeli rakibi Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu transferiyle Milan taraftarı tarafından sevilmeyen adam ilan edilmişti.
Yaz aylarında İtalya'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerine oldukça hızlı girdi.
Yeni takımında sezonun ilk maçına fırtına gibi başlayan milli yıldız, 1 gol ve 1 asist yaparak Milan taraftarına adeta gözdağı vermişti.
Ancak daha sonra yaşadığı uzun süreli düşüş, Hakan Çalhanoğlu'nu tekrar tartışılan isim haline getirdi.
Inter hocası Simeone Inzaghi, milli futbolcudan vazgeçmedi ve Hakan Çalhanoğlu'na şans vermeye devam etti.
Gol katkısı yapamadığı haftalardan sonra yükselişe geçen Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 18. haftanın sonunda asist krallığının zirvesine oturdu.
Son haftalarda çıkış yakalayan performansıyla Inter'in en önemli isimlerinden birisi haline gelen Çalhanoğlu, şu ana kadar 6 gol ve 8 asist yaptı.
Milli yıldız öte yandan Serie A'da Salernitana maçında kornerden yaptığı asistten sonra bu sezon duran toptan beşinci asistine ulaştı ve bu konuda zirvede yer alıyor.
Bir başka istatistikte daha adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 6 gol ve 6 asist yapan iki oyuncudan biri. Diğer futbolcu ise Marsilya'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet.