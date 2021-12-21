Fenerbahçe’de Ali Koç bilançosu! Ersun Yanal detayı...

14 DERBİDE 2 GALİBİYET

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki dönemde 14 derbi mücadeleye çıktı. 4 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray ile 14 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, başarısız bir grafik çizdi. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında sadece 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 8 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı.





Öte yandan Başkan Ali Koç döneminde kendi sahasında derbilerdeki yenilmezlik serileri de sona erdi. 2019-20 sezonunda Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, 23 maç ve 20 yıllık sürenin ardından mağlubiyet tattı. 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli ekip, sahasında Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Beşiktaş bu galibiyetle 15 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye deplasmanda üstünlük kurdu. Fenerbahçe'de bir seri de Trabzonspor ile sona erdi. ZTK'da 2019-20 sezonunda bordo-mavili ekiple karşılaşan Fenerbahçe, yarı final rövanş maçında 3-1 yenilerek 23 yıllık bir serinin daha sonuna geldi.