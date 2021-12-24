Galatasaray’ın genç ismi Bartuğ Elmaz’dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 2-0 kaybetti. Aslan'ın kötü grafiği devam ederken, zirve ile puan farkı da 21'e yükseldi. Adana Demirspor'un Galatasaray'ı yıkan golleri ise sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün'den geldi.