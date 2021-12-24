Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın genç ismi Bartuğ Elmaz'dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:17 Son Güncelleme: 24.12.2021 09:18

Galatasaray'ın genç ismi Bartuğ Elmaz'dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...

Galatasaray’ın genç ismi Bartuğ Elmaz’dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 yenilerek zirvedeki Trabzonspor'un 21 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı ekibin kötü gidişi devam ederken, sosyal medyada da birçok taraftar tepki gösterdi. Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz ise beğendiği bir paylaşımla olay oldu.

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 2-0 kaybetti. Aslan'ın kötü grafiği devam ederken, zirve ile puan farkı da 21'e yükseldi. Adana Demirspor'un Galatasaray'ı yıkan golleri ise sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün'den geldi.

Yunus Akgün'ün golleri sonrası Galatasaray camiasında yeni bir tartışma gündeme geldi.

Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün performansı sonrasında Galatasaray'ın transfer politikası da sorgulanırken, Aslan'ın U19 takımı oyuncusu Bartuğ Elmaz'dan ilginç bir tepki geldi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve sözleşme uzatmayan 18 yaşındaki merkez orta saha, sosyal medyada beğendiği bir gönderiyle olay oldu.

Elmaz, sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğendi.

Oyuncunun bu beğenisi sosyal medyada G.Saray taraftarını kızdırırken futbolcunun sezon sonunda bir Avrupa ekibine transferine kesin gözüyle bakılıyor.

MOHAMED İLE YOLA DEVAM

Galatasaray geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandığına dair resmi yazıyı Zamalek kulübüne gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Mısır ekibine 4 milyon dolar ödeme yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını çok istediği 24 yaşındaki oyuncu, ligde 16 maça çıkarken, 5 kez fileleri sarstı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dolardaki sert düşüşle ilgili açıklama: Faizcilere tokat gibi yanıt oldu
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!
Bolu'da göz doktoru saldırıya uğramıştı! Bakan Koca tutuklandığını duyurdu!
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı! "Yerli AŞI TURKOVAC, SINOVAC'tan daha etkin"
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu
Hülya Avşar’dan simit çıkışı! Kendisini linç edenlere meydan okudu!
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Oku ve Dinle - Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı, Tefsiri, Meali Ve Faziletleri
Oyuncu Ayşe Tolga'ya büyük şok! Milyonluk mücevheri çalındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın genç ismi Bartuğ Elmaz'dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA