Galatasaray’ın genç ismi Bartuğ Elmaz’dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 2-0 kaybetti. Aslan'ın kötü grafiği devam ederken, zirve ile puan farkı da 21'e yükseldi. Adana Demirspor'un Galatasaray'ı yıkan golleri ise sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün'den geldi.
Yunus Akgün'ün golleri sonrası Galatasaray camiasında yeni bir tartışma gündeme geldi.
Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün performansı sonrasında Galatasaray'ın transfer politikası da sorgulanırken, Aslan'ın U19 takımı oyuncusu Bartuğ Elmaz'dan ilginç bir tepki geldi.
Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve sözleşme uzatmayan 18 yaşındaki merkez orta saha, sosyal medyada beğendiği bir gönderiyle olay oldu.
Elmaz, sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğendi.
Oyuncunun bu beğenisi sosyal medyada G.Saray taraftarını kızdırırken futbolcunun sezon sonunda bir Avrupa ekibine transferine kesin gözüyle bakılıyor.
MOHAMED İLE YOLA DEVAM
Galatasaray geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandığına dair resmi yazıyı Zamalek kulübüne gönderdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Mısır ekibine 4 milyon dolar ödeme yapacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını çok istediği 24 yaşındaki oyuncu, ligde 16 maça çıkarken, 5 kez fileleri sarstı.