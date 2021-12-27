Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da transfer hareketliliği! Doğukan Sinik...
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:26 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:58

Trabzonspor'da transfer hareketliliği! Doğukan Sinik...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da transfer hareketliliği! Doğukan Sinik...

Ara transfer dönemi yaklaşırken takımlardaki hareketlilik de devam ediyor. Trabzonspor kadroda derinlik oluşturmak için Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i gündemine aldı. Henüz resmi görüşmeler yapılmasa da takas formülü kullanılmaya çalışılacak.

Ara transfer dönemine yaklaşırken takımlarda transfer gündemi de hareketli geçiyor. Lider Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Gervinho ve Edgar IE'nin sezonu kapatmasının ardından transfere odaklanan Trabzonspor, Kouassi'yi transfer etmişti. Şimdi ise yerli transfer için harekete geçen Trabzonspor, gündemine Doğukan Sinik'i aldı.

HENÜZ RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI

Trabzonspor kadroda derinlik oluşturmak için Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i gündemine aldı. Henüz resmi görüşmeler yapılmasa da takas formülü kullanılmaya çalışılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

PKK imamlarına seçim talimatı! PKK'nın sözde hocalarına Demirtaş ziyareti
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Bakan Soylu'dan İBB'deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin son dakika açıklamaları
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Şehit ailesinin sevinci yarıda kaldı! 8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı
Beş gün düşünüp bunu bulmuşlar
Yok öyle yirmi beş kuruşa simit
Çirkin zorbalığa hapis cezası! Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkartmıştı
Son dakika: Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Vaka sayısı en çok artan 9 il
Sizi kim kurtaracak Aykut Bey?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da transfer hareketliliği! Doğukan Sinik...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA