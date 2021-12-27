Trabzonspor’da transfer hareketliliği! Doğukan Sinik...

Ara transfer dönemine yaklaşırken takımlarda transfer gündemi de hareketli geçiyor. Lider Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Gervinho ve Edgar IE'nin sezonu kapatmasının ardından transfere odaklanan Trabzonspor, Kouassi'yi transfer etmişti. Şimdi ise yerli transfer için harekete geçen Trabzonspor, gündemine Doğukan Sinik'i aldı.
HENÜZ RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI
Trabzonspor kadroda derinlik oluşturmak için Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i gündemine aldı. Henüz resmi görüşmeler yapılmasa da takas formülü kullanılmaya çalışılacak.